Zweite Erfolgsmeldung am heutigen Tag aus dem Frauen-Fußball!

Nach der Wiener Austria setzten sich auch die Frauen des SKN St. Pölten beim ersten Spiel des Miniturniers in der NV Arena in der zweiten Runde der UEFA-Women's-Champions-League durch. Gegen die BSC Young Boys siegen die Niederösterreicherinnen 4:3 (3:1).

Blitzstart der Niederösterreicherinnen

Die Rekordmeisterinnen erwischen einen wahren Traumstart. Bereits nach sieben Minuten bringt Fanni Vago ihr Team nach einem Elfmeter in Führung.

Nur 15 Minuten später zappelt der Ball dann erneut im Tor der Schweizerinnen. Diesmal ist es Victoria Laino, die für die "Wölfinnen" einnetzen kann.

Die Niederösterreicherinnen machen das Spiel und tauchen immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gegnerinnen auf, die Gäste haben große Probleme gegen die Offensive der Österreicherinnen. Alma Aagaard setzt sich nach 39 Minuten durch und erhöht auf 3:0.

Schweizerinnen starten Aufholjagd

Kurz vor der Pause können die Schweizerinnen dann doch ein Zeichen setzen. Laura Frey trifft zum 3:1-Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit wird das Geschehen vorerst ruhiger. Die Gäste kommen besser ins Spiel und feiern durch Maja Jelcic den Anschlusstreffer. Das lassen die St. Pöltnerinnen nicht auf sich sitzen. Magdalena Rukavina stellt den Vorsprung wieder her (63.).

In den Schlussminuten wird es noch einmal spannend. Maja Jelcic verwandelt mit ihrem Doppelpack zum 3:4. Ein weiterer Treffer fällt nicht mehr, somit jubeln die Österreicherinnen über den internationalen Auftaktsieg.

Am Samstag wartet im Finale Sporting Lissabon. Der Sieger des Formates steigt in die dritte und letzte Qualifikationsrunde auf.