ÖFB-Frauen: Stadion für WM-Quali-Playoff gegen Kosovo fixiert

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam tritt im Rückspiel der ersten Playoff-Runde der WM-Qualifikation neuerlich in Wien an.

Kapitänin Sarah Puntigam und Co. messen sich am 13. Oktober mit dem Kosovo im Stadion Sport-Club-Platz in Hernals.

Dort hatte sich die ÖFB-Auswahl Anfang Juni mit einem 1:0-Sieg gegen Slowenien zum Gruppenabschluss den Verbleib in der Liga A gesichert.

Bereits am 9. Oktober gilt es, sich in Pristina eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Der Aufsteiger bekommt es in der zweiten und letzten Runde im Kampf um ein WM-Ticket mit der Schweiz oder Israel zu tun.