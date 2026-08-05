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ÖFB-Frauen: Stadion für WM-Quali-Playoff gegen Kosovo fixiert
Österreichs Auswahl trägt ihr Heimspiel erneut in Wien-Hernals aus. Zuletzt gab es dort einen Sieg gegen Slowenien.
Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam tritt im Rückspiel der ersten Playoff-Runde der WM-Qualifikation neuerlich in Wien an.
Kapitänin Sarah Puntigam und Co. messen sich am 13. Oktober mit dem Kosovo im Stadion Sport-Club-Platz in Hernals.
Dort hatte sich die ÖFB-Auswahl Anfang Juni mit einem 1:0-Sieg gegen Slowenien zum Gruppenabschluss den Verbleib in der Liga A gesichert.
Bereits am 9. Oktober gilt es, sich in Pristina eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.
Der Aufsteiger bekommt es in der zweiten und letzten Runde im Kampf um ein WM-Ticket mit der Schweiz oder Israel zu tun.