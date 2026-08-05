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Dieser TV-Sender zeigt Fenerbahce gegen SK Sturm Graz

Sturm Graz ist in der dritten Champions-League-Qualirunde in Istanbul gefordert.

Dieser TV-Sender zeigt Fenerbahce gegen SK Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für den SK Sturm Graz steht am Mittwoch (ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker) das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League an. Los geht es mit einem Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul.

Das Hinspiel steigt in der Türkei, rund 300 Fans begleiten die Grazer nach Istanbul. Wer die Reise an den Bosporus nicht mitmacht, kann die Partie hierzulande auch im TV sehen.

ORF1 überträgt die Partie ab 19:30 Uhr. Kommentator ist Daniel Warmuth, Roman Mählich gibt den Co-Kommentator. Im Studio analysieren Christian Diendorfer, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Im Stream ist das Spiel auch bei ORF On zu sehen.

Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag um 20:30 Uhr in Graz.

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