Schwere Aufgabe für Sturm Graz in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation: Die Steirer treffen auf Fenerbahce Istanbul. Das Hinspiel in der Türkei beginnt um 20:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

In der österreichischen Bundesliga remisierte die Ingolitsch-Elf zum Saison-Auftakt bei der WSG Tirol 1:1. Seit 17 Bewerbsspielen sind die "Blackys" ungeschlagen - eine Serie, die in Istanbul zu Ende gehen könnte.

Der türkische Vizemeister startete noch nicht mit der Meisterschaft. In Runde zwei der Qualifikation konnte Fenerbahce den polnischen Vertreter Gornik Zabrze mit einem Gesamtscore von 2:1 besiegen.