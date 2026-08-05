Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul FEN SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 20:00 Uhr
1 1.40
X 4.90
2 7.25
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions-League-Quali heute: Fenerbahce Istanbul - Sturm Graz

Nach dem Aufstieg gegen Hearts wartet auf die Grazer in der 3. Quali-Runde Fenerbahce. LIVE-Infos:

Champions-League-Quali heute: Fenerbahce Istanbul - Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schwere Aufgabe für Sturm Graz in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation: Die Steirer treffen auf Fenerbahce Istanbul. Das Hinspiel in der Türkei beginnt um 20:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

In der österreichischen Bundesliga remisierte die Ingolitsch-Elf zum Saison-Auftakt bei der WSG Tirol 1:1. Seit 17 Bewerbsspielen sind die "Blackys" ungeschlagen - eine Serie, die in Istanbul zu Ende gehen könnte.

Der türkische Vizemeister startete noch nicht mit der Meisterschaft. In Runde zwei der Qualifikation konnte Fenerbahce den polnischen Vertreter Gornik Zabrze mit einem Gesamtscore von 2:1 besiegen.

Fenerbahce - Sturm Graz im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

In Topform vor Sturm-Duell! Frankreich-Star nach WM-Urlaub bereit

In Topform vor Sturm-Duell! Frankreich-Star nach WM-Urlaub bereit

Champions League
4
Sturm Graz ohne Leistungsträger Kiteishvili gegen Fenerbahce

Sturm Graz ohne Leistungsträger Kiteishvili gegen Fenerbahce

Champions League
32
Möglicher Sturm-Gegner? Sparta macht Schritt Richtung CL-Playoff

Möglicher Sturm-Gegner? Sparta macht Schritt Richtung CL-Playoff

Champions League
8
Doppelpack! Florucz hält Champions-League-Hoffnungen am Leben

Doppelpack! Florucz hält Champions-League-Hoffnungen am Leben

Champions League
28
Bacher und Bidstrup fehlen in Lyons CL-Quali-Kader

Bacher und Bidstrup fehlen in Lyons CL-Quali-Kader

Champions League
2
Celtic-Coach will für LASK-Match Neuzugänge

Celtic-Coach will für LASK-Match Neuzugänge

Champions League
10
Ex-Teamspieler über Österreich: "Türkische Liga ist viel besser"

Ex-Teamspieler über Österreich: "Türkische Liga ist viel besser"

Champions League
64

Kommentare

UEFA Champions League Fußball SK Sturm Graz Fenerbahce Istanbul Fabio Ingolitsch