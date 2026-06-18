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Neuer Lesestoff für Xaver Schlager

Der Mittelfeldspieler erklärte zuletzt, nur ein Buch bei der WM mitzuhaben. Jetzt kommt Nachschub.

Neuer Lesestoff für Xaver Schlager Foto: © ITBG
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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"Ich hoffe, ich komme nicht durch, weil das heißen würde, wir sind lange hier und ich habe es ausgelesen", sagte Xaver Schlager bei einem Medientermin vor dem WM-Start. Hier nachlesen >>>

Der Mittelfeldspieler gilt als fleißiger Leser und Literatur-Liebhaber. In die USA hat er aber nur ein einziges Buch mitgenommen: "Holzfällen" von Thomas Bernhard.

Es kommt Nachschub

Das hat auch die "Internationale Thomas Bernhard Gesellschaft" (ITBG) bei LAOLA1 gelesen und nun darauf reagiert.

"Wir schicken mit dem nächsten ÖFB-Transport ein kleines Thomas-Bernhard-Paket", berichtet die "ITBG". Am Dienstag sollten also fünf neue Bücher von Thomas Bernhard bei Xaver Schlager landen.

Der Niederösterreicher wird also bis zum Ende des Turniers bestens versorgt sein.

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