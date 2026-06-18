Neuer Lesestoff für Xaver Schlager
Der Mittelfeldspieler erklärte zuletzt, nur ein Buch bei der WM mitzuhaben. Jetzt kommt Nachschub.
von Harald Prantl
"Ich hoffe, ich komme nicht durch, weil das heißen würde, wir sind lange hier und ich habe es ausgelesen", sagte Xaver Schlager bei einem Medientermin vor dem WM-Start. Hier nachlesen >>>
Der Mittelfeldspieler gilt als fleißiger Leser und Literatur-Liebhaber. In die USA hat er aber nur ein einziges Buch mitgenommen: "Holzfällen" von Thomas Bernhard.
Es kommt Nachschub
Das hat auch die "Internationale Thomas Bernhard Gesellschaft" (ITBG) bei LAOLA1 gelesen und nun darauf reagiert.
"Wir schicken mit dem nächsten ÖFB-Transport ein kleines Thomas-Bernhard-Paket", berichtet die "ITBG". Am Dienstag sollten also fünf neue Bücher von Thomas Bernhard bei Xaver Schlager landen.
Der Niederösterreicher wird also bis zum Ende des Turniers bestens versorgt sein.