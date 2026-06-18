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VIDEO: Erste Eindrücke von den LASK-Neuzugängen

Beim Doublesieger rollt der Ball wieder. Das sagen Trainer Didi Kühbauer und die Neuzugänge Yvan Dibango und Ramiz Harakate zum Start in die Vorbereitung:

Textquelle: © LAOLA1
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Am Mittwoch startete Doublesieger LASK in die Sommer-Vorbereitung.

Das erste von insgesamt sechs Testspielen steht bereits kommenden Mittwoch an, es geht gegen Neo-Regionalligist Bad Schallerbach (ab 24.6., 18:30 Uhr im LIVE-Stream bei LAOLA1). Ende Juli startet mit der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup die Pflichtspielsaison.

"Wir haben jetzt diese kurze Vorbereitungszeit, in der wir versuchen müssen, sehr viele Inhalte reinzubringen. Wir müssen natürlich auch versuchen, die neuen Spieler schnellstmöglich zu integrieren", sagte LASK-Trainer Didi Kühbauer.

Die Neuzugänge Ramiz Harakate (kam vom GAK) und Yvan Dibango (Kryvbas) waren am Mittwoch bereits dabei und schilderten im Video ihre ersten Eindrücke.

VIDEO: Die ersten Eindrücke der LASK-Neuzugänge

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