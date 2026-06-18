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Das ist der WM-Playoff-Gegner der ÖFB-Frauen

Im Erfolgsfall wartet der Sieger aus Israel gegen die Schweiz.

Das ist der WM-Playoff-Gegner der ÖFB-Frauen Foto: © GEPA
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Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam trifft im Oktober in der ersten Playoff-Runde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien auf den Kosovo.

Sollte die ÖFB-Auswahl das Duell in Hin- und Rückspiel für sich entscheiden, würde man Ende November/Anfang Dezember im Kampf um die WM-Teilnahme gegen Israel oder die Schweiz antreten. Das ergab die Auslosung der Europa-Teilnehmernationen am Donnerstag in Nyon.

Showdown im Herbst

In der ersten Phase waren die Österreicherinnen in ihrem A-Liga-Pool hinter dem fix qualifizierten Gruppensieger Deutschland und Norwegen sowie vor Slowenien Dritte geworden. Damit sicherte sich das Team von Lars Söndergaard einen Playoff-Platz.

Gegen die in einer Liga-C-Gruppe auf Platz eins gelandeten Kosovarinnen tritt das ÖFB-Team um Kapitänin Sarah Puntigam im Zeitraum 7. bis 13. Oktober zunächst auswärts an.

Das entscheidende Rückspiel geht vor Heimpublikum über die Bühne. Ein Länderspiel gegen den Kosovo, in der aktuellen Weltrangliste an 85. Stelle 62 Plätze hinter Österreich, hat es bisher noch nie gegeben. Im Erfolgsfall wäre zwischen 26. November und 5. Dezember Israel oder die Schweiz der Zweitrundengegner.

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