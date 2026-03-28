Salzburg-Frauen bleiben mit Auswärtssieg an Meistergruppe dran

Red Bull Salzburg hat in der Frauen-Fußball-Bundesliga die Chance auf die Teilnahme an der Meistergruppe gewahrt.

Die Mozartstädterinnen gewinnen am Samstag in der letzten Grunddurchgangsrunde auswärts gegen Neulengbach 3:1 und schieben sich damit vor den punktegleichen Altacherinnen an die vierte Stelle.

Emelie Kobler (5.) und Aldina Hamzic (27.) bringen die Salzburgerinnen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Kobler auf 3:0 (67.), Neulengbach kommt durch die eingewechselte Lara Wondrejc zum Ehrentreffer.

Im Kampf um die Meistergruppe reicht den Altacherinnen am Sonntag beim Dritten Sturm Graz aber schon ein Unentschieden, um das Ticket für das obere Play-off zu lösen.

Vienna-Frauen jubeln über einen Comeback-Sieg in Linz

In Linz feiert die Vienna einen Auswärtssieg. Die Wienerinnen drehen durch Lilah Havel (13.) und Ines Sarac (30.) noch in der ersten Halbzeit das Spiel, nachdem Anna Svibkova die Gastgeberinnen früh in Führung gebracht hat (7.).

Anna Osl erhöht nach dem Seitenwechsel vom Punkt (55.), der LASK kommt durch ein Eigentor von Grabenhofer (72.) noch zum Anschlusstreffer.