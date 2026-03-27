Blau-Weiß Linz trauert um verunglückte Spielerin

Der FC Blau-Weiß Linz trauert um Fußballerin Alexandra Wimmer.

Die 20-jährige Spielerin der der SPG Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen kam am Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben. Sie spielte zuletzt für die Frauenfußball Akademie OÖ in der Future League.

"Wir sind tief erschüttert und sprachlos. Alexandra war viel zu jung und hatte noch so viele Ziele und Träume vor sich. Mit ihrem Lachen und ihrer positiven Art hat sie unseren Verein bereichert. Sie war ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sehr sie fehlen wird", schreibt der Klub auf der Website.