Rekordtransfer im Frauenfußball!

Wie der FC Arsenal am Donnerstag bekanntgibt, kommt die Kanadierin Olivia Smith vom FC Liverpool und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Laut englischen Medien durchbrechen die Gunners mit der Verpflichtung eine Schallmauer. Zum ersten Mal in der Geschichte des Frauenfußballs zahlt ein Klub eine Ablöse von über einer Million Pfund (ungefähr 1,16 Millionen Euro).

Offiziell geben beide Vereine keine Angabe über die Höhe der gezahlten Ablöse. Der bisherige Rekordtransfer war vom FC Chelsea, der umgerechnet 890.000 Pfund für die Dienste von Naomi Girma überwies.

Erste Anfield-Torschützin

"Es ist ein Privileg und eine Ehre, für Arsenal zu unterschreiben", wird Smith zitiert. "Es ist mein Traum, hier in England und in Europa um die größten Titel zu spielen, und ich freue mich darauf, hier bei Arsenal anzufangen und dazu beizutragen. Die Atmosphäre, die die Fans im Emirates Stadium schaffen, ist unglaublich, und ich kann es kaum erwarten, das jetzt hinter mir zu haben."

Smith kann sowohl auf dem offensiven Flügel, als auch in der Sturmspitze auflaufen. Für den FC Liverpool erzielte sie 7 Treffer in 20 Ligaspielen, unter anderem das erste Tor einer Frau im Anfield Stadium. Die kanadische Nationalspielerin wechselte erst vor einem Jahr von Sporting Lissabon an die Merseyside.

Diese Spielerinnen könnten die Frauen-EM prägen