Altach verliert gegen Schlusslicht, Sieg für Sturm

Der SCR Altach fährt in der ADMIRAL Frauen Bundesliga eine enttäuschende Niederlage ein.

Die Altacherinnen verlieren in der 17. Runde gegen Schlusslicht LASK mit 0:1. In Linz gelingt Lena Farthofer in der 64. Spielminute das entscheidende Tor. Während die LASKlerinnen sich durch den Sieg etwas näher an Tabellennachbar Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen heranschieben, hält Altach weiterhin bei nur 19 Punkten und Rang sechs.

Die Frauen des SK Sturm fahren indes einen Sieg ein, setzen sich gegen den FC Bergheim mit 2:0 durch. Sandra Jakobsen sorgt für die Führung nach 20 Minuten, in der 51. Minute schnürt sie den Doppelpack, der Rang vier absichert.

Die Partie zwischen dem USV Neulengbach und den Frauen des FK Austria Wien konnte aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Neulengbach aufgrund von Dauerregens nicht ausgetragen werden. Das Spiel wird vermutlich am Mittwoch, 19. März, um 18:00 nachgetragen.