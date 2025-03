Frauen-BL: SKN-Frauen dank Hillebrand-Hattrick auf Rang eins

Die Frauen-Auswahl des SKN St. Pölten übernimmt zwei Spieltage vor Schluss die Führung in der Bundesliga-Tabelle.

Die "Wölfinnen" siegen in der 16. Runde bei SPG FC Lustenau/FC Dornbirn mit 3:0 und führen mit 39 zu 37 Punkten das Klassement vor der Wiener Austria an.

Der SKN hat in der Sparkasse Arena Birkenwiese vor rund 300 Zuschauern Startprobleme, die erste Halbzeit endet torlos. Erst nach dem Seitenwechsel finden die Niederösterreicherinnen ins Spiel, fortan ist es die Show von Sophie Hillebrand.

In der 62. Minute netzt die Mittelfeldspielerin erstmals und leitet so den Sieg ein. Bis in die Spätphase der Partie deutet alles auf einen knappen 1:0-Erfolg hin, ehe sie in der 86. Minute auf 2:0 und in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf 3:0 stellt.

LASK feiert ersten Dreier seit Oktober

Es war der 5. Oktober 2024, als die Linzerinnen (3:2-Sieg über First Vienna) zum letzten Mal Zählbares sammelten.

Seitdem verloren die Stahlstädterinnen neun Partien in Folge, mit sieben Punkten sind sie klar das Schlusslicht der Tabelle.

In der 16. Runde endet heimwärts mit einem 2:1-Sieg gegen den SK Sturm Graz die Durststrecke. Die Tore für die Gastgeberinnen erzielen Linda Schöser (9.) und Alzbeta Nemcova (89.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt Cynthia Adamu (72.) per Eigentor.