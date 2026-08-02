Kleines Derby: Rapid liefert bei Bundesliga-Premiere ein Torfest

Im ersten Bundesliga-Spiel der Klubgeschichte holen die Rapidlerinnen auf spektakuläre Weise einen Punkt.

Am ersten Spieltag der ADMIRAL Frauen-Bundesliga trennen sich der SK Rapid und der First Vienna FC 1894 mit 3:3.

Nicht einmal zehn Minuten brauchen die Hütteldorferinnen, um ihren ersten Bundesliga-Treffer zu erzielen - und dann ist es auch gleich ein Traumtor.

Nach einem Fehlpass einer Vienna-Verteidigerin im Aufbau kommt Zöger zum Ball und überrascht aus etwa 35 Metern die weit draußen stehende Torfrau Vivien Grabenhofer mit einem Schuss unter die Latte (9.).

Vienna mit der Antwort

In der Folge eines nicht geklärten Freistoßes bringen die Gastgeberinnen den Ball noch einmal in den Sechzehner.

Lena Mädl flankt vom Fünfereck über die Torhüterin hinweg ins Zentrum, wo Karla Kurkutovic aus kurzer Distanz einköpft (21.). Mit dem 1:1 geht es auch in die Pause.

Danach übernimmt die Vienna mehr und mehr die Kontrolle, lässt kaum Offensivaktionen der Rapidlerinnen zu.

Eiskalte Rapidlerinnen

Bis zur 58. Minute, als Elisabeth Brandl aus dem Nichts zur erneuten Führung Rapids trifft.

Der Stanglpass der 25-Jährigen kommt zwar nicht an, die Klärungsaktion landet abgefälscht aber genau vor den Füßen der Rapid-Spielerin, die mit rechts durch die Beine von Grabenhofer einnetzt (58.).

Doch die Vienna ist weiterhin tonangebend, fast im Gegenzug köpft Kurkutovic an die Latte.

Wenig später bestrafen die Hütteldorferinnen ihre Gegnerinnen erneut. Jasmin König wird mit einem langen Ball in die Tiefe gefunden, woraufhin die Angreiferin Grabenhofer eiskalt überlupft (67.).

Zweites Traumtor und ein später Ausgleich

Kurz nach der vermeintlichen Vorentscheidung von Rapid belohnt sich die Vienna - und wie!

Leonie Gebahrt hält aus gut 35 Metern einfach mal drauf und knallt die Kugel recht mittig an die Unterkante der Latte. Von dort aus fliegt das Leder ins Tor (68.).

Lilah Havel (82.) vergibt später den Ausgleich, als sie vor Torfrau Jasmin Zotter daneben schießt.

In der 89. Spielminute macht es dafür Helena Milanovic besser: Die gerade eingewechselte Stürmerin schädelt zum späten Ausgleich ein und beschert den Frauen aus Döbling spät einen Zähler.

Die Highlights im VIDEO: