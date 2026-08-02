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Frauen-Bundesliga im LIVE-Stream: First Vienna FC - SK Rapid

Zum Abschluss der ersten Runde kommt es zum kleinen Wiener Derby zwischen der Vienna und Neuling Rapid. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Kleines Wiener Derby zum Abschluss der ersten Runde 2026/27 der ADMIRAL Frauen-Bundesliga!

Aufsteiger SK Rapid gastiert am Sonntagnachmittag bei den Frauen des First Vienna FC (ab 15:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Während die Vienna schon seit Jahren fester Bestandteil der höchsten Spielklasse im österreichischen Frauenfußball ist, schafften die Grün-Weißen in der vergangenen Saison den Aufstieg.

Nun wollen beide Teams im Traditionsduell perfekt in die Saison starten.

Frauen-Bundesliga 2026/27: Mach' mit beim Tippspiel >>>

LIVE-Stream:

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