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Bundesliga heute: Wolfsberger AC - FK Austria Wien

Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der Wolfsberger AC den FK Austria Wien. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Wolfsberger AC - FK Austria Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der ersten Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der Wolfsberger AC zuhause auf den FK Austria Wien (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es ist ein Aufeinandertreffen des Vorjahresiebten - dem WAC - und des Viertplatzierten - der Austria.

Beide Teams haben bereits Pflichtspiele in den Beinen. Die Kärntner setzten sich im Cup mit 5:1 gegen Lauterach durch.

Die Violetten bezwangen den Sport-Club ebenfalls im Cup, waren zudem bereits zwei Mal international gegen Liepaja im Einsatz.

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Wolfsberger AC - FK Austria Wien im LIVE-Ticker:

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