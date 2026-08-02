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Heute 17:00 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: Wolfsberger AC - FK Austria Wien
Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der Wolfsberger AC den FK Austria Wien. LIVE-Infos:
In der ersten Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der Wolfsberger AC zuhause auf den FK Austria Wien (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Es ist ein Aufeinandertreffen des Vorjahresiebten - dem WAC - und des Viertplatzierten - der Austria.
Beide Teams haben bereits Pflichtspiele in den Beinen. Die Kärntner setzten sich im Cup mit 5:1 gegen Lauterach durch.
Die Violetten bezwangen den Sport-Club ebenfalls im Cup, waren zudem bereits zwei Mal international gegen Liepaja im Einsatz.
Jetzt mitmachen beim Bundesliga-Tippspiel 2026/27 >>>