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Bundesliga heute: Austria Lustenau - SV Ried

In Lustenau wird wieder Bundesliga gespielt. Beim Comeback in Österreichs höchster Spielklasse trifft man auf die SV Ried. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Austria Lustenau - SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Aufsteiger Austria Lustenau bekommt es am Sonntag in der ersten Runde der ADMIRAL Bundesliga mit der SV Ried zu tun (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Vereine konnten sich in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups durchsetzen. Während die Vorarlberger beim Kremser SC mit Mühe 1:0 gewinnen konnten, feierte Ried einen souveränen 5:1-Erfolg in Dornbirn.

Der Aufsteiger der vorigen Saison kann als Bester der Qualifikationsgruppe zufrieden auf die letzte Saison blicken. Durch die Erfolge sind den Riedern jedoch Torjäger Kingstone Mutandwa sowie Cheftrainer Maximilian Senft abhandengekommen.

Mit Mario Despotovic wurde in Ried auf der Cheftrainer-Position auf ein bisher unbeschriebenes Blatt gesetzt.

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