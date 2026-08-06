Auf den FC Salzburg wartet in der dritten Quali-Runde der Europa League die Hürde FC Pafos. Das Hinspiel in Salzburg beginnt heute um 19:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die Mozartstädter siegten zum Bundesliga-Auftakt 1:0 gegen Hartberg. In der Europa-League-Quali steigen die "Bullen" erst jetzt ins Geschehen mit ein.

Anders der zypriotische Verein FC Pafos, der vergangene Saison Vierter wurde und aktuell noch in der Liga-Pause ist. In der EL-Quali siegte Pafos in Runde zwei gegen Hajduk Split mit einem Gesamtscore von 4:2.

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