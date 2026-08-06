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Europa-League-Quali heute: FC Salzburg - FC Pafos

Die "Bullen" empfangen im Hinspiel der dritten Quali-Runde der Europa League den FC Pafos aus Zypern. LIVE-Infos:

Europa-League-Quali heute: FC Salzburg - FC Pafos Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auf den FC Salzburg wartet in der dritten Quali-Runde der Europa League die Hürde FC Pafos. Das Hinspiel in Salzburg beginnt heute um 19:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die Mozartstädter siegten zum Bundesliga-Auftakt 1:0 gegen Hartberg. In der Europa-League-Quali steigen die "Bullen" erst jetzt ins Geschehen mit ein.

Anders der zypriotische Verein FC Pafos, der vergangene Saison Vierter wurde und aktuell noch in der Liga-Pause ist. In der EL-Quali siegte Pafos in Runde zwei gegen Hajduk Split mit einem Gesamtscore von 4:2.

LIVE-Ticker:

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