Der SK Rapid gastiert am Donnerstag bei Paide Linnameeskond zum Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Anstoß ist um 18:00 Uhr MESZ - im LIVE-Ticker >>>

ORF1 überträgt live

Die Partie läuft live auf ORF 1 und im Stream auf ORF ON.

Das Spiel wird von Michael Bacher und Helge Payer kommentiert. Experte ist Peter Stöger, als Moderator fungiert Christian Diendorfer.

Fakten: