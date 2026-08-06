Paide Linnameeskond PAISK Rapid Wien SCR
Heute 18:00 Uhr
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Dieser TV-Sender zeigt Paide gegen SK Rapid
UEFA Conference League heute live: Wo läuft SK Rapid bei Paide am Donnerstag ab 18:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Der SK Rapid gastiert am Donnerstag bei Paide Linnameeskond zum Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.
Anstoß ist um 18:00 Uhr MESZ - im LIVE-Ticker >>>
ORF1 überträgt live
Die Partie läuft live auf ORF 1 und im Stream auf ORF ON.
Das Spiel wird von Michael Bacher und Helge Payer kommentiert. Experte ist Peter Stöger, als Moderator fungiert Christian Diendorfer.
Fakten:
Wettbewerb: UEFA Conference League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel
Anstoß: Donnerstag, 6. August 2026, 18:00 Uhr (MESZ)
Österreich: ORF 1 & ORF ON