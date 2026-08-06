Red Bull Salzburg RBS
Pafos FC PAF
Heute 19:00 Uhr
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Dieser TV-Sender zeigt FC Salzburg - FC Pafos
Europa-League-Qualifikation heute live: Wo läuft FC Salzburg gegen FC Pafos am Donnerstag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Der FC Salzburg empfängt am Donnerstag den FC Pafos zum Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League.
Anstoß ist um 19:00 Uhr in Salzburg - im LIVE-Ticker >>>
ServusTV und ServusTV On übertragen die Partie live.
Fakten:
Wettbewerb: UEFA Europa League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel
Anstoß: Donnerstag, 6. August 2026, 19:00 Uhr (MESZ)
Österreich: ServusTV & ServusTV On