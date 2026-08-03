Mögliche UECL-Gegner für Rapid, Austria und Salzburg ausgelost!

Am Montag hat in Nyon die Auslosung für die Playoffs der UEFA Conference League stattgefunden.

Dabei haben mit dem SK Rapid, dem FK Austria Wien und dem FC Salzburg auch drei österreichische Vereine erfahren, wie die letzte Qualifikationshürde auf dem Weg in die Ligaphase der UEFA Conference League ausschauen könnte.

Rapid: Benfica oder Hearts warten

Möchte der SK Rapid in die Conference-League-Ligaphase, muss zuerst Paide Linnameeskond in der dritten UECL-Qualifikationsrunde aus dem Weg geräumt werden (Hinspiel am Donnerstag, ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Gelingt dies, trifft man in den Playoffs auf den Verlierer aus Benfica Lissabon (POR) gegen Heart of Midlothian FC (SCO). Die beiden Teams spielen diese Woche in der Europa-League-Qualifikation gegeneinander.

Die Hearts haben in der Champions-League-Quali bereits Bekanntschaft mit einem österreichischen Vertreter gemacht. Sturm Graz hat den schottischen Vizemeister in der CL-Quali mit einem Gesamtscore von 6:0 eliminiert.

Spieltermine sind der 20. August (Hinspiel) bzw. 27. August (Rückspiel). Rapid würde zunächst auswärts spielen, das Rückspiel dann daheim.

Austria könnte auf Braga treffen

Ähnliches Szenario bei der Wiener Austria: Die "Veilchen" müssen in der dritten UECL-Qualirunde zunächst über Beitar Jerusalem drüberkommen (Hinspiel am Donnerstag, ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Schafft es die Austria ins Playoff, würde dort der Sieger des Aufeinandertreffens SC Braga (POR) gegen Dinamo Minsk (BLR) als Gegner warten. Die Austria würde im Hinspiel auswärts ran müssen.

Spieltermine sind auch hier der 20. August (Hinspiel) bzw. 27. August (Rückspiel).

Salzburg erwischt es leicht

Der FC Salzburg ist aktuell noch in der Qualifikation für die UEFA Europa League unterwegs. Dort bekommt man es in der dritten Qualifikationsrunde mit dem FC Pafos zu tun (Hinspiel am Donnerstag, ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker).

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Lediglich im Falle eines Ausscheidens gegen Pafos würden die "Bullen" in die Playoffs der Conference League umsteigen.

Dort würden die Mozartstädter im Kampf um einen Platz in der Ligaphase auf den Sieger des Duells FK Auda (LVA) oder Dinamo City (ALB) treffen. Das Rückspiel würde in Salzburg steigen.

Das Hinspiel würde am 20. August ausgetragen werden, das Rückspiel am 27. August.

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