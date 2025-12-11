SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Mirko Ivanic
Sturm mit knapper Heimpleite gegen Roter Stern

Mit der Niederlage gegen den Arnautovic-Klub Roter Stern Belgrad rückt ein Platz in der KO-Phase der Europa League für Sturm Graz in weite Ferne.

Sturm Graz verliert am sechsten Spieltag der UEFA Europa League mit 0:1 gegen Crvena Zvezda Belgrad und hat nur mehr theoretische Chancen auf einen Einzug in die KO-Phase.

Die erste Überraschung findet sich in den Aufstellungen, Marko Arnautovic kann trotz seiner Verletzung auflaufen.

Sturm und Crvena Zvezda starten schwungvoll in die Partie, schon nach vier Minuten kommen die Grazer zur ersten Großchance.

Horvat steckt für Jatta durch, der alleine vor dem Tor den Ball am Gehäuse vorbeirollt.

Nur drei Minuten später muss Sturm-Schlussmann Christensen gegen Elsnik parieren, der einen Konter der Gäste abschließt. Gegen Ende der ersten Hälfte übernimmt Sturm das Kommando, allerdings treffen sowohl Jatta (40.) als auch Karic (41.) mit ihren Schüssen das Tor nicht.

Sturm muss den Ausfällen Tribut zollen

Der zweite Durchgang beginnt ohne den noch immer angeschlagenen Arnautovic, aber mit einem deutlich verbesserten Gästeteam.

Tikniziyans vermeintlicher Treffer wird wegen einer klaren Abseitsstellung noch zurückgenommen (52.), wenig später gelingt den Serben aber doch die Führung.

Elsnik tritt den Eckball auf die erste Stange, Ivanic wuchtet das Leder per Kopf ins Netz (54.). Nach VAR-Intervention wird ein Strafstoß für die Grazer zurückgenommen (68.) und damit ihre beste Chance auf den Ausgleich zunichte gemacht.

Nach sechs Spielen halten die Grazer somit weiter bei vier Punkten und haben nur noch theoretische Chancen auf die KO-Phase.

