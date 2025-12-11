Unzählige Vierer, zwei Ausreißer: Die Noten zur Sturm-Niederlage

Einmal mehr gibt es keine Punkte für den SK Sturm Graz.

Zu Hause gegen Roter Stern Belgrad, das in der ersten Hälfte mit Marko Arnautovic auflief, sorgte ein Eckball-Gegentor für die vierte Europa-League-Niederlage der "Blackies". (zum Spielbericht>>>).

Tomi Horvat spielte fast den Alleinunterhalter in der Sturm-Offensive. Dagegen war es für Seedy Jatta ein Abend zum Vergessen.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).