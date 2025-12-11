SC Freiburg SC Freiburg SCF Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
NEWS

Salzburg in Freiburg definitiv ohne erkrankten Trainer Letsch

Der Chefcoach der Bullen bleibt zu Hause, er wird von Co-Trainer Kai Hesse vertreten.

Salzburg in Freiburg definitiv ohne erkrankten Trainer Letsch Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der FC Salzburg muss im Europa-League-Gastspiel beim SC Freiburg (21.00 Uhr im Live Ticker>>>) ohne Trainer Thomas Letsch auskommen.

Der Chefcoach wird wegen seiner Erkrankung auch am Spieltag nicht zur Mannschaft stoßen, bestätigt ein Klubsprecher am Donnerstag der APA.

Der 57-jährige Deutsche reiste am Mittwoch wegen eines fiebrigen Infekts nicht mit der Mannschaft nach Deutschland. Letsch wird im Breisgau von Co-Trainer Kai Hesse vertreten.

Der Chefcoach bleibt zu Hause, um sich auszukurieren. Sein nächstes Ziel ist am Sonntag (14.30 Uhr im Live Ticker) das abschließende Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen den WAC.

Schuster und Kitano ebenfalls nicht dabei, Sulzbacher zurück

Innenverteidiger Jannik Schuster trat die Reise nach Freiburg ebenfalls aus Krankheitsgründen nicht an. Auch Spielmacher Sota Kitano, den eine Muskelverletzung im Oberschenkel plagt, blieb in Salzburg.

Dafür steht in der Europa League nun auch Mittelfeldmann Valentin Sulzbacher zur Verfügung. Der 20-Jährige ersetzt laut Klubangaben auf der UEFA-Liste den langzeitverletzten Japaner Takumu Kawamura.

Ein derartiger Tausch ist laut Reglement bis zum sechsten Gruppenspiel für höchstens einen Feldspieler möglich, wenn dieser laut ärztlichem Zeugnis mehr als 60 Tage verletzt ausfällt. Das ist bei Kawamura, der wegen einer Knieverletzung in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat, der Fall.

