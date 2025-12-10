SC Freiburg SC Freiburg SCF Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Morgen 21:00 Uhr
1 1.40
X 4.80
2 6.80
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ausfall droht: Salzburg ohne Letsch gegen Freiburg?

Der "Bullen"-Cheftrainer fällt bereits bei der Pressekonferenz am Mittwoch aus. Auch für das Spiel am Donnerstag ist er fraglich.

Ausfall droht: Salzburg ohne Letsch gegen Freiburg? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Muss der FC Red Bull Salzburg in der Europa League ohne den eigenen Cheftrainer antreten?

Wie die "SN" berichten, könnte Thomas Letsch für das Spiel beim SC Freiburg (Donnerstag, ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) ausfallen.

Junuzovic und Hesse stehen bereit

Den Deutschen hat es gesundheitlich erwischt. Laut dem Bericht musste Letsch nämlich bereits die Pressekonferenz auslassen. Eine Genesung bis zum morgigen Donnerstag sei durchaus fraglich.

Sofern Letsch gegen Freiburg tatsächlich ausfällt, würden die Co-Trainer Zlatko Junuzovic und Kai Hesse seine Aufgaben übernehmen.

Spurs-Party in Bilbao! Die besten Bilder des EL-Finales

Slideshow starten

35 Bilder

Mehr zum Thema

Sechs Millionen für einen Sportdirektor?

Sechs Millionen für einen Sportdirektor?

LAOLA1
44
Einsatz gegen Sturm? Arnautovic vor Blitz-Comeback

Einsatz gegen Sturm? Arnautovic vor Blitz-Comeback

Europa League
8
Rapid hofft auf Schritt aus der Krise gegen Omonia

Rapid hofft auf Schritt aus der Krise gegen Omonia

Conference League
3
These: Arsenal ist der Favorit auf die CL-Krone

These: Arsenal ist der Favorit auf die CL-Krone

Champions League
"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"

"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"

Fußball
10
Football-Fans dürfen sich freuen: NFL kehrt nach München zurück

Football-Fans dürfen sich freuen: NFL kehrt nach München zurück

Football
LASK vermeldet ersten Wintertransfer

LASK vermeldet ersten Wintertransfer

Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball Thomas Letsch FC Red Bull Salzburg Zlatko Junuzovic