Morgen 21:00 Uhr
NEWS
Ausfall droht: Salzburg ohne Letsch gegen Freiburg?
Der "Bullen"-Cheftrainer fällt bereits bei der Pressekonferenz am Mittwoch aus. Auch für das Spiel am Donnerstag ist er fraglich.
Muss der FC Red Bull Salzburg in der Europa League ohne den eigenen Cheftrainer antreten?
Wie die "SN" berichten, könnte Thomas Letsch für das Spiel beim SC Freiburg (Donnerstag, ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) ausfallen.
Junuzovic und Hesse stehen bereit
Den Deutschen hat es gesundheitlich erwischt. Laut dem Bericht musste Letsch nämlich bereits die Pressekonferenz auslassen. Eine Genesung bis zum morgigen Donnerstag sei durchaus fraglich.
Sofern Letsch gegen Freiburg tatsächlich ausfällt, würden die Co-Trainer Zlatko Junuzovic und Kai Hesse seine Aufgaben übernehmen.