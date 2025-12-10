Muss der FC Red Bull Salzburg in der Europa League ohne den eigenen Cheftrainer antreten?

Wie die "SN" berichten, könnte Thomas Letsch für das Spiel beim SC Freiburg (Donnerstag, ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) ausfallen.

Junuzovic und Hesse stehen bereit

Den Deutschen hat es gesundheitlich erwischt. Laut dem Bericht musste Letsch nämlich bereits die Pressekonferenz auslassen. Eine Genesung bis zum morgigen Donnerstag sei durchaus fraglich.

Sofern Letsch gegen Freiburg tatsächlich ausfällt, würden die Co-Trainer Zlatko Junuzovic und Kai Hesse seine Aufgaben übernehmen.