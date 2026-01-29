FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo RCC
NEWS

Bitter! Zwei Arnautovic-Tore bei Remis von Roter Stern aberkannt

Der Österreicher erzielt im ersten Durchgang zwei Treffer, zweimal hat der VAR aber etwas dagegen. Am Ende gibt es ein Remis.

Foto: © GEPA
Bitterer Abend für Marko Arnautovic!

Roter Stern Belgrad und Celta Vigo trennen sich zum Abschluss der Ligaphase in der UEFA Europa League mit einem 1:1.

Durchgang eins hätte für ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic aber kaum ärgerlicher verlaufen können. Der 36-Jährige schnürt einen Doppelpack, doch sowohl der Tap-in als auch der herrliche Lupfer werden nachträglich vom VAR wieder einkassiert.

Beim ersten Tor in der achten Minute wird auf Foulspiel in der Entstehung entschieden, beim zweiten Treffer steht Arnautovic wohl hauchzart im Abseits (18.).

Zwei späte Treffer

Der zweite Spielabschnitt gehört klar den Gästen aus Spanien. Die beste Chance auf den Sieg lässt Stürmer Borja Iglesias kurz nach Wiederbeginn liegen (49.).

Kurz vor Schluss belohnen sich die Gäste dank Fer Lopez mit der Führung (87.), doch Roter Stern findet durch Bruno Duarte die passende Antwort (89.).

Am Ende bleibt es bei der Punkteteilung. Ein Beinbruch ist das aber keiner, denn beide Teams beenden die Ligaphase in den Playoffs. Roter Stern liegt auf Rang 15, Celta Vigo ist 16.

