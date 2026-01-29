429 Tage später! Salzburg-Stürmer feiert Startelf-Comeback

Karim Konate ist zurück in der Startelf des FC Salzburg!

Der 21-jährige Stürmer feiert am achten Spieltag der UEFA Europa League auswärts bei Aston Villa sein Startelf-Comeback für die "Bullen". Und das, 429 Tage nach seiner schweren Knieverletzung.

Die Partie im LIVE-Ticker >>>

Konate riss sich am 26. November bei der deutlichen 0:4-Klatsche in der UEFA Champions League bei Bayer 04 Leverkusen das Kreuzband. Exakt ein Jahr später feierte der Mann aus der Elfenbeinküste beim FC Bologna Ende November 2025 sein Comeback nach Einwechslung.

Jetzt darf sich der Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga von 2023 auch erstmals wieder von Beginn an präsentieren.

Die Aufstellung der "Bullen" zum EL-Showdown in Birmingham: