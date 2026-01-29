Ausgeschieden! Salzburg vergeigt 2:0-Führung gegen Aston Villa

Der FC Salzburg darf am letzten Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League lange vom Wunder und einem möglichen Aufstieg in die K.o-Runden-Playoffs träumen - scheidet letztlich aber mit einer 2:3-Niederlage auswärts bei Aston Villa aus.

Die "Bullen" legen beim Tabellendritten der Premier League über weite Strecken einen richtig starken Auftritt hin, führen dank Treffern von Karim Konate (33.) und Moussa Yeo (49.) zwischenzeitlich 2:0, Morgan Rogers (63.), Tyorne Mings (76.) und Jamaldeen Jimoh-Aloba (87.) drehen jedoch die Partie.

Salzburg geht per Slapstick in Führung

Die Mozartstädter haben bereits in der ersten Spielminute Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Alexander Schlager lässt einen zentralen Abschluss des Gegners nach vorne abprallen, ist dann aber beim Nachschuss von Harvey Elliott mit einer starken Parade zur Stelle.

Danach lässt Aston Villa jedoch die letzte Konsequenz im Angriff vermissen - und macht stattdessen den "Bullen" die Tür auf. Nach 20 Minuten klopft Salzburg erstmals so richtig an: Emilio Martinez ist jedoch bei den Abschlüssen von Soumaila Diabate und Konate auf seinem Posten.

In der 33. Minute aber die Führung für Salzburg: Dieses fällt durch ein wahres Geschenk des Gastgebers.

Mings will im eigenen Sechzehner einen Rückpass spielen, trifft den Ball aber nicht wirklich. Edmund Baidoo reagiert schnell, erobert die Kugel und bringt sofort den Stanglpass zu Konate. Der Abschluss des Ivorers driftet gefährlich Richtung Außenstange, der heranrauschende Victor Lindelöf bugsiert das Spielgerät jedoch unglücklich ins eigene Tor - letztlich wird das Tor aber Konate zugeschrieben (33.).

Yeo schockt Aston Villa nach Wiederbeginn

In dieser Phase des Spiels wirkt Salzburg wie das griffigere Team. Diesen Schwung nehmen die "Bullen" auch in die zweite Hälfte mit. Und diese beginnt wie nach Maß: Kerim Alajbegovic bringt den Ball flach in den Fünfmeterraum, wo der zur Pause für Konate eingewechselte Yeo richtig steht und das 2:0 für Salzburg nachlegt (49.).

Aston Villa will sich vor Heimpublikum aber nicht so einfach geschlagen geben und erhöht in weiterer Folge die Schlagzahl. Das wird auch belohnt. Rogers schließt eine schnelle Kombination trocken ins kurze Eck ab und verkürzt auf 1:2 (65.).

Villa dreht Partie in der Schlussphase

Vom Tor beflügelt gibt es eine kleine Drangperiode der "Villans". Unter anderem muss Schlager bei einem gefährlichen Schuss von Jamaldeen Jimoh-Aloba eingreifen.

Der Ausgleich fällt letztlich in der 76. Minute. Schlager verschätzt sich bei einer Flanke von Matty Cash, Mings springt vor dem Salzburg-Keeper zum Ball und köpft ihn zum 2:2 in die Maschen (76.).

Aston Villa ist dem Siegtreffer auch in der Schlussviertelstunde um einiges näher als Salzburg dem Tor. Schlager hält zunächst noch gegen Cash, in der 87. Minute aber doch noch der Siegtreffer für die Engländer: Kadan Young bringt den Ball flach in den Sechzehner, wo Jimoh-Aloba im Rückraum auftaucht und ins lange Eck einschiebt - 3:2.

Salzburg scheidet mit sechs Punkten aus. Aston Villa steht mit 21 Punkten im Achtelfinale.