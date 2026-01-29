NEWS

Europa League: Die Abschluss-Tabelle der Ligaphase

Die letzte Runde der Ligaphase in der UEFA Europa League ist gespielt. Acht Achtelfinal-Tickets sind fix, um die acht weiteren duellieren sich die die 16 verbliebenen Mannschaften der K.o.-Runde.

Die Ligaphase der UEFA Europa League ist zu Ende!

Damit stehen auch die ersten acht Teams fest, die sich bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert haben: Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Porto, Real Betis, Braga, Freiburg und die Roma.

Die Plätze neun bis 24 müssen hingegen in die Playoffs. Alle weiteren Teams (Ränge 25 bis 36), darunter auch die beiden österreichischen Vertreter FC Salzburg und SK Sturm Graz, scheiden aus.

Die Abschlusstabelle der UEFA Europa League:

