U17-Vizeweltmeister bereit für die Bundesliga? Das sagt Letsch

Retrospektiv war es der Beginn eines für den österreichischen Fußball äußerst unerfolgreichen Donnerstags.

Die ÖFB-U17 verlor das Finale der WM in Katar knapp mit 0:1 gegen Portugal (Spielbericht>>>) und leitete damit einen Abend voller rot-weiß-roter Niederlagen ein.

Anders als bei den unerfolgreichen Europacup-Vertretern herrscht in Fußball-Österreich freilich einzig und alleine Stolz auf das Gezeigte der U17 vor.

"Die nächste Generation kommt"

Selbst Wahl-Österreichern geht es so. "Sie haben eine fantastische Weltmeisterschaft gespielt. Das war Werbung für den österreichischen Nachwuchsfußball. Ich freue mich riesig für Hermann Stadler, sein Team und die ganze Mannschaft", so Thomas Letsch, Deutscher.

Als Trainer des FC Red Bull Salzburg war der Erfolgslauf der rot-weiß-roten Wunderburschen für ihn freilich von besonderem Interesse, sind doch nicht weniger als 9 der 21 Kadermitglieder entweder Spieler der "Bullen"-U18 oder dem inoffiziellen Salzburger Zweitteam, dem FC Liefering.

"Darauf sind wir natürlich stolz. Viele Spieler, die den Weg über die Akademie und speziell den FC Liefering zu uns gemacht haben, waren heute am Platz. Das zeigt, dass die nächste Generation kommt", sagt Letsch im Anschluss an die Salzburger Europa-League-Pleite in Bologna, bei der drei ehemalige Akademiespieler und zusätzlich sechs Ex-Liefering-Kicker zum Einsatz kamen.

Letsch baut auf Akademiespieler