Portugal Portugal POR
Österreich Österreich AUT
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
NEWS

Bitter! Österreich verliert U17-WM-Finale gegen Portugal

Ein einziger Treffer macht den Unterschied. Der Ausgleich scheitert an der Innenstange - Österreich ist Vizeweltmeister der U17.

Bitter! Österreich verliert U17-WM-Finale gegen Portugal Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Österreich muss sich im Finale der U17-Weltmeisterschaft knapp geschlagen geben.

Gegen den amtierenden Europameister Portugal setzte es eine knappe 0:1-Niederlage.

Portugal dominiert die erste Halbzeit

In der 13. Minute trifft Portugal nach einem Konter zum ersten mal ins Tor. Doch Cunha foult zuvor einen österreichischen Verteidiger, dadurch wird der Treffer zurückgenommen.

Direkt im Anschluss kommt das ÖFB-Team zu seiner gefährlichsten Aktion in der ersten Hälfte. Zunächst scheitert Deshishku am portugieschen Schlussmann, doch der Abpraller fällt vor die Füße von Moser, der knapp am Tor vorbei schießt.

Danach übernehmen die Portugiesen immer mehr das Spielgeschehen und gehen infolge dessen auch in Führung.

Cunha dribbelt sich über die rechte Seite durch und spielt in die Mitte zu Torjäger Anisio, der nur noch einschieben muss (32.). ÖFB-Trainer Hermann Stadler challenged zwar aufgrund einer möglichen Abseitsstellung, doch der Treffer wird gegeben.

Österreich findet keine Lücken

In der zweiten Hälfte beginnen die Österreicher deutlich aktiver und kommen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor.

Mit Fortlaufen der zweiten Halbzeit übernehmen die Portugiesen wieder die Kontrolle und lassen den Österreichern nur wenig Platz zum attackieren.

In der 85. Minute kommt der eingewechselte Frauscher mit seinem ersten Ballkontakt zum Abschluss, dabei trifft er allerdings nur die Innenseite der Stange. Es bleibt in der Schlussoffensive die beste Möglichkeit auf den Ausgleich.

