Bologna FC Bologna FC BFC Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
4:1
1:1 , 3:0
  • Jens Odgaard
  • Thijs Dallinga
  • Federico Bernardeschi
  • Riccardo Orsolini
  • Yorbe Vertessen
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
Einzelkritik

Ein Einser, mehrere Fünfer! Die Einzelkritik zur Salzburg-Pleite

Das Team von Thomas Letsch überzeugt nur phasenweise gegen einen FC Bologna, der den "Bullen" vor allem defensiv die Grenzen aufzeigt. Die LAOLA1-Einzelkritik:

Ein Einser, mehrere Fünfer! Die Einzelkritik zur Salzburg-Pleite Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nichts wurde es mit dem zweiten Sieg des FC Salzburg in der Europa League!

Die Mozartstädter unterliegen beim FC Bologna am Ende doch recht deutlich mit 1:4 (Zum Spielbericht >>>).

Nach gutem Beginn der Gastgeber kann Salzburg sogar ausgleichen. Allen voran dank eines starken Yorbe Vertessen geht es mit 1:1 in die Pause. Doch schon zum Start der zweiten Hälfte offenbart der einstige Serienmeister seine Anfälligkeit in der Defensive.

Allen voran auf den Flügeln hat man Probleme, dazu kommt erneut ein schlechter Tag eines Innenverteidigers. Anschließend avanciert die Partie zu einem offenem Schlagabtausch - mit dem schlechteren Ende für Salzburg.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

test

Alexander Schlager

90 Minuten

Vier Gegentore kassiert ein Keeper natürlich nie gerne. Beim Offensiv-Druck und der Chancenmenge der Italiener hätte Salzburg durchaus höher unter die Räder kommen können.

Der ÖFB-Keeper zeigte keinen wirklichen Fehler, hatte außerdem acht Paraden.

test

Stefan Lainer

90 Minuten

Hatte ein schwieriges Duell mit Bernadeschi vor der Brust, das Lainer starke Probleme machte. Teilweise wirkte der Routinier zu passiv, häufig schlichtweg zu behäbig oder langsam.

Das 3:1 erzielt sein Gegenspieler dann selbst, nachdem der Lainer in Kombination mit Yeo den Italiener zu ungenau deckt.

test

Joane Gadou

90 Minuten

Erweist Schlager beim 0:1 leider einen Bärendienst und fälscht den Abschluss noch entscheidend ab.

Am 1:2 ist Gadou wieder entscheidend beteiligt, Torschütze Dallinga kann sich zu einfach im Rücken davonstehlen. Kurz darauf unterläuft dem Innenverteidiger der nächste Patzer, den Schlager mit einer Parade ausbessern kann.

test

Jacob Rasmussen

90 Minuten

War noch der stabilste Salzburger. Im Spielaufbau der wichtigste Mann, gegen den Ball teils stark - aber immer zumindest in Ordnung.

test

Aleksa Terzic

90 Minuten

Schon früh "glänzt" der Linksverteidiger eher durch Unsicherheit. Im Vorfeld des 0:1 klärt er dann nicht optimal per Kopf. Beim 1:3 war er außerdem viel zu passiv.

Über die gesamte Dauer hat Terzic Probleme auf seiner Seite.

test

Moussa Yeo

bis zur 60. Minute, Gelb

Mit Ball gelang ihm nicht wirklich viel. Eine herausgeholte Ecke nach gutem Dribbling und abgefälschtem Abschluss war bereits das höchste der Gefühle.

Dafür fiel Yeo mit der ein oder anderen guten Balleroberung auf. Insgesamt jedoch zu wenig.

test

Mads Bidstrup

90 Minuten

Im ersten Startelf-Einsatz seit zwei Monaten stach der Kapitän nicht hervor. Wenn er einmal in Zweikämpfe kam, hatte er zumeist das Nachsehen.

Das Gros von Bidstrups Pässen kam zwar an. Einen großen Impact im Offensivspiel der Bullen hatte er aber nicht.

test

Soumaila Diabate

bis zur 60. Minute

Hat noch vor dem ersten Gegentor Probleme mit dem rechten Flügel Orsolini.

Das 0:1 geht dann mit auf seine Kappe, weil er den Ball leichtfertig vor die Füße von Odgaard klärt. Mit Ball war der Sechser eher unauffällig.

test

Clement Bischoff

bis zur 74. Minute

Dem 19-jährigen Dänen merkte man die Unerfahrenheit noch an. Traf häufig die falschen Entscheidungen oder ließ sich schlichtweg zu lange Zeit.

test

Edmund Baidoo

bis zur 81. Minute

Spielte eigentlich eine recht unglückliche und unauffällige Partie. Doch ohne seinem Abschluss kann Vertessen den Abstauber zum 1:1 nicht verwerten.

Versuchte hier und da etwas, doch ihm ging einfach zu wenig auf.

test

Yorbe Vertessen

bis zur 74. Minute, Tor

Der beste Salzburger an diesem Abend. Startete schon energisch in die Partie, viel mit guten Ballvorträgen auf.

Seinen Ausgleichstreffer leitete er selbst ein und blieb trotz mehrerer Ballverluste in der Entstehung immer in der Show. Den Abstauber verwertet der Stürmer dann konsequent.

Den Anschlusstreffer vergibt Vertessen hingegen leichtfertig per Lupfer. Wenig später legt der Belgier eine Topchance von Ratkov vor, die der Joker wiederum verschießt.

test

Kerim Alajbegovic

ab der 60. Minute

Brachte nach überstandener Krankheit und einer anschließenden enttäuschenden Länderspiel-Reise nach Wien einmal mehr viel Schwung ins Offensivspiel der "Bullen".

test

Petar Ratkov

ab der 60. Minute

Vergab die zweite Topchance nach der Pause direkt vorm Bologna-Goalie. Nur wenige Minuten später nutzte er seine Möglichkeit, stand beim Abspiel aber im Abseits.

Später kam er sogar noch zu einem dritten Sitzer, schoss aber daneben. Extrem auffällig, aber nicht unbedingt glücklich vor dem Tor.

test

Enrique Aguilar

ab der 74. Minute

War nach seiner Einwechslung überhaupt kein Faktor im Spiel der Salzburger, hatte doppelt so viele Einsatzminuten (16), wie Ballaktionen (8).

test

Oliver Lukic

ab der 74. Minute

Mit einem starken Ball assistierte er Ratkov bei dessen Latten-Treffer. Darüber hinaus brachte er noch jeden seiner sieben Pässe an.

test

Karim Konate

ab der 81. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

Feierte ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss endlich sein Comeback!

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Kein Wunder von Bologna für Salzburg

Kein Wunder von Bologna für Salzburg

Europa League
29
Europa League LIVE: FC Bologna - FC Salzburg

Europa League LIVE: FC Bologna - FC Salzburg

Europa League
76
Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Europa League
3
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
13
These: Es liegt an Sturm, Österreichs Ehre in Europa zu retten

These: Es liegt an Sturm, Österreichs Ehre in Europa zu retten

Europa League
24
Renato Sanches: Vom Golden Boy zum Sorgenkind

Renato Sanches: Vom Golden Boy zum Sorgenkind

Europa League
1
"Große Herausforderung" - Salzburg bei Bologna gefordert

"Große Herausforderung" - Salzburg bei Bologna gefordert

Europa League
11
Kommentare

Kommentare

Fußball LAOLA1+ UEFA Europa League Alexander Schlager Stefan Lainer Edmund Baidoo Joane Gadou Jacob Rasmussen Frans Krätzig Soumaila Diabate Kerim Alajbegovic Moussa Kounfolo Yeo Maurits Kjaergaard Petar Ratkov Sota Kitano Yorbe Vertessen FC Red Bull Salzburg FC Bologna