Ein Einser, mehrere Fünfer! Die Einzelkritik zur Salzburg-Pleite

Nichts wurde es mit dem zweiten Sieg des FC Salzburg in der Europa League!

Die Mozartstädter unterliegen beim FC Bologna am Ende doch recht deutlich mit 1:4 (Zum Spielbericht >>>).

Nach gutem Beginn der Gastgeber kann Salzburg sogar ausgleichen. Allen voran dank eines starken Yorbe Vertessen geht es mit 1:1 in die Pause. Doch schon zum Start der zweiten Hälfte offenbart der einstige Serienmeister seine Anfälligkeit in der Defensive.

Allen voran auf den Flügeln hat man Probleme, dazu kommt erneut ein schlechter Tag eines Innenverteidigers. Anschließend avanciert die Partie zu einem offenem Schlagabtausch - mit dem schlechteren Ende für Salzburg.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).