Heute 21:00 Uhr
NEWS
Europa League heute: FC Bologna - FC Salzburg
In Runde fünf der Europa League gastieren die Bullen beim FC Bologna. LIVE-Infos:
Der FC Salzburg trifft in der fünften Runde der UEFA Europa League auswärts auf Bologna (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Bullen verspielten am letzten Wochenende eine 2:0-Führung gegen die WSG Tirol und verloren schlussendlich noch mit 2:3. Damit sind die Mozartstädter mit 25 Punkten aber noch immer Tabellenführer.
International läuft es kaum: Nach drei Niederlagen siegten die Bullen immerhin zuletzt gegen die Go Ahead Eagles.
Der FC Bologna ist Fünfter der Serie A und konnte mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Udinese Calcio den dritten vollen Ligaerfolg in Serie feiern.
In der Europa League belegen die Nord-Italiener mit fünf Zählern den 24. Platz.