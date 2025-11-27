Der FC Salzburg trifft in der fünften Runde der UEFA Europa League auswärts auf Bologna (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Bullen verspielten am letzten Wochenende eine 2:0-Führung gegen die WSG Tirol und verloren schlussendlich noch mit 2:3. Damit sind die Mozartstädter mit 25 Punkten aber noch immer Tabellenführer.

International läuft es kaum: Nach drei Niederlagen siegten die Bullen immerhin zuletzt gegen die Go Ahead Eagles.

Der FC Bologna ist Fünfter der Serie A und konnte mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Udinese Calcio den dritten vollen Ligaerfolg in Serie feiern.

In der Europa League belegen die Nord-Italiener mit fünf Zählern den 24. Platz.

LIVE-Ticker: