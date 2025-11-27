Der Stolz überwiegt bei der U17! "Eine unglaubliche Truppe"

Österreich musste im U17-WM-Finale knapp geschlagen geben.

Nach einem grandiosen Turnier der ÖFB-Elf setzte es im Finale eine bittere 0:1-Niederlage gegen Portugal (zum Spielbericht>>>).

Portugal war besser

Gegen U17-Europameister Portugal konnte Österreich über weite Strecken des Spiels nur wenig ausrichten. Die junge "Selecao" dominierte das Spielgeschehen, dennoch zeigten die Österreicher eine beherzte Leistung und kamen immer wieder zu Chancen.

Torhüter Daniel Posch muss die Leistung des Gegners im "ORF" anerkennen: "Das tut weh. Wir sind in die zweite Hälfte besser reingekommen, waren näher dran und haben sie besser weggehalten vom eigenen Tor. Die Portugiesen waren besser, man hat gesehen, dass sie nicht umsonst Europameister sind."

Teamchef Hermann Stadler ist direkt nach Abpfiff trotzdem sehr stolz auf sein Team: "Heute überwiegt die Enttäuschung, aber ich bin sehr, sehr stolz auf die Truppe und speziell auch auf mein Betreuerteam, die unglaubliche Arbeit geleistet haben. Leider gab es kein Happy End, aber nichtsdestotrotz können wir erhobenen Hauptes zurück nach Österreich fliegen."

"Eine unglaubliche Truppe"

Österreicher war als Außenseiter in die Weltmeisterschaft gestartet, doch mit Fortlaufen des Turniers steigerte sich das ÖFB-Team immer weiter und zeigte teils überragende Leistungen.

"In den fünf Wochen, die wir in Katar waren, hat sich jeder richtig reingehaut. Das ist wirklich eine unglaubliche Truppe. Wenn jemand im Vorfeld des Turniers gesagt hätte, Österreich wird Vizeweltmeister, hätten wir das, glaub ich, alle mit Handkuss genommen", sagt Stadler.

Auch Kapitän Jakob Pokorny zeigt sich trotz der Enttäuschung voller Stolz: "Natürlich waren wir am Anfang relativ traurig, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, was wir erreicht haben, bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber mit dem zweiten Platz können wir genauso zufrieden sein. Was wir geleistet haben, war echt ein Wahnsinn."