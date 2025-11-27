Portugal Portugal POR
Österreich Österreich AUT
Heute 17:00 Uhr
NEWS

U17-WM-Finale heute: Österreich - Portugal

Das Abenteuer des U17-Nationalteams bei der WM in Katar kommt zu seinem Höhepunkt. Gegen Portugal kämpft das ÖFB-Team um den Pokal. LIVE-Infos:

U17-WM-Finale heute: Österreich - Portugal Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Kommentare

Ein letztes Spiel bei der U17-WM in Katar steht an. Österreich kämpft nach sensationellen Leistungen im Finale gegen Portugal um den Pokal (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Riesig war die Freude, als das Team von Hermann Stadler im Halbfinale Italien nach zwei Toren von Johannes Moser mit 2:0 besiegte. Erstmals zog Österreich in ein WM-Finale ein.

Als letzte Hürde vor dem WM-Titel wartet Portugal auf die ÖFB-Auswahl. Der Finalgegner setzte sich zuvor im Elfmeterschießen gegen Brasilien durch.

"Wir sind jetzt sieben Spiele ungeschlagen und wollen jetzt den achten Sieg auch holen und das Finale gewinnen", meint Stürmer Hasan Deshishku gegenüber dem ÖFB-TV vor dem letzten Spiel. Bisher musste die ÖFB-Elf im Turnier lediglich ein Gegentor hinnehmen.

Das Finale steigt im 45.000 Zuschauer umfassenden Khalifa International Stadium.

LIVE-Ticker:

