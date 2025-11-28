Letsch nach Abfuhr ratlos: "Die Geschichte wird nicht besser"

Die europäische Reise wird für den FC Salzburg so gut wie sicher vorzeitig nach der Ligaphase enden.

An Spieltag 5 der UEFA Europa League kassieren die "Bullen" die vierte Pleite. Es ist eine, die zwar nicht unverdient war, speziell in dieser Höhe aber richtig schmerzt.

Beim 1:4 gegen den FC Bologna (Spielbericht>>>) sprechen die Salzburger den abgezockten Italienern gleich mehrmals eine (nicht nur) sprichwörtliche Einladung zum Toreschießen aus und können gleichzeitig eine ebenfalls recht löchrige Bologneser Defensive selbst nur viel zu selten bestrafen.

"Kann auch 7:5 ausgehen"

"Wir kriegen vier Gegentore, stehen fünf Mal alleine vor dem gegnerischen Tor und schießen ganz einfach nicht die Tore. Das ist die Geschichte der ganzen Saison, dass wir in beiden Boxen einfach nicht effizient genug sind", ist Comeback-Kapitän Mads Bidstrup gegenüber LAOLA1 schwer enttäuscht.

"Spiele werden in den Strafräumen entschieden", weiß auch Thomas Letsch. Gegenüber "Sky" analysiert er: "Das Spiel kann heute auch 7:5 für Bologna ausgehen."

Deshalb blieb Schuster diesmal draußen

Doch was lief am Donnerstag im Konkreten falsch? Beginnen wir bei der Defensive.

Eigentlich war es ausgerechnet dieser Mannschaftsteil, bei dem unmittelbar vor der November-Länderspielpause, als vier Spiele in Folge gewonnen und schließlich noch auswärts beim SK Sturm gepunktet werden konnte, die größte Verbesserung erkennbar war.

Linkshinten konnte Aleksa Terzic etwas überraschend Frans Krätzig aus der Mannschaft spielen, ähnliches gelang Eigenbauspieler Jannik Schuster gegenüber Joane Gadou. Die als Führungsspieler in die Mozartstadt geholten Jacob Rasmussen und Stefan Lainer auf den übrigen beiden Defensiv-Positionen wurden ihrer angedachten Rolle langsam endlich gerecht.

In Bologna musste allerdings ausgerechnet der aufstrebende Schuster passen. Der 19-Jährige war in den Tagen vor der Italien-Reise erkältet; es war bis zuletzt fraglich, ob er überhaupt mitreisen wird können.

Gadou als Sinnbild der Salzburger Problematik

So wurde Gadou zurück in die Startelf rotiert - eine weitere fitte Option auf dieser Position gibt es wie seit Monaten nach wie vor nicht im Kader - und der Franzose erwischte alles andere als einen guten Tag.

Wenn Letsch sagt, dass "man der Truppe, was Leidenschaft, was Wille anbelangt, keinen Vorwurf machen kann. Aber wir müssen schleunigst lernen, dass wir über 90 Minuten auf diesem Niveau top performen müssen und diese einfachen Fehler nicht machen dürfen", meint er das nicht ausschließlich, aber auch auf Gadou bezogen.