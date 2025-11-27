Ansakonferenz

Kopf hoch, Fußball-Österreich!

Unsere U17 hat bei der Weltmeisterschaft in Katar Geschichte geschrieben – auch wenn die ganz große Krönung gegen Portugal (inklusive Feiertag) knapp verpasst wurde.

In einer emotionalen Reaction sprechen Hannes, July und Patrick über ein famoses Turnier, das die Herzen des Landes im Sturm erobert hat. Was bleibt von diesem Run? Welche Entwicklungsschritte warten auf die Talente? Und warum spielt die ADMIRAL 2. Liga künftig eine Schlüsselrolle?

Dazu liefern wir spannende Insights und blicken auf die früheren U17-MVPs der WM-Historie – Toni Kroos & Co. lassen grüßen.

Zum Schluss die große Frage an euch: Auf einer Skala von 1 bis 100 – wie stolz seid ihr auf Österreichs U17?

Hier ansehen: