Mexikos Tormann-Ikone Guillermo Ochoa macht offiziell Schluss.

Der 41-Jährige beendet nach mehr als 20 Jahren als Fußballprofi seine aktive Karriere, wie er in den sozialen Medien mitteilt.

"Ich nehme die Zuneigung und die Liebe von Millionen mit und die Gewissheit, alles für Mexiko gegeben zu haben", schreibt Ochoa wenige Tage nach dem WM-Endspiel.

Ochoa wurde bei dem XXL-Turnier in Nordamerika zu einem von drei Spielern, die an sechs Weltmeisterschaften teilnahmen. Die anderen beiden sind Argentiniens Lionel Messi und Portugals Cristiano Ronaldo.

"Nicht zögern"

"Ich hätte mir nie vorstellen können, wohin mich dieser Traum führen würde", teilt Ochoa mit. Die Bilder vom weinenden Routinier nach dem 2:3 im WM-Achtelfinale gegen England gingen um die Welt.

"Tormann zu sein bedeutet zu wissen, dass man 90 Minuten lang auf einen einzigen Moment warten muss, in dem alles von einem abhängt. Und wenn dieser Moment kommt, darf man nicht zögern", schreibt Ochoa zum Abschied, den er bereits vor ein paar Tagen angekündigt hatte.

Ein Einsatz bei der WM 2026

Ochoa war bei den Weltmeisterschaften 2014, 2018 und 2022 Stammtorhüter der Mexikaner und war zuvor 2006 und 2010 als Ersatzkeeper mitgereist. Auch diesmal war in Raul Rangel ein anderer Schlussmann die Nummer eins.

Im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (3:0) wechselte Javier Aguirre den 41 Jahre alten Ochoa kurz vor Ende ein und verschaffte ihm einen emotionalen Abschied auf dem Rasen.