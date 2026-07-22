ÖFB-Stürmer-Hoffnung Verhounig? "Wünsche ihm Top-Verein"

Bleibt Phillip Verhounig - Toptorschütze und Kapitän - dem FC Liefering erhalten?

Diese Frage stellte sich in den vergangenen Wochen des Öfteren. Zuletzt wurde der 20-Jährige mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht, zuletzt lief er in einem Testspiel aber erneut für Liefering auf, gekennzeichnet jedoch als "Testspieler".

"Es ist ein bisschen ein Hin und Her, es gibt noch keine eindeutige Klarheit und solange es die nicht gibt, ist er ein Teil unserer Mannschaft", erklärt Cheftrainer Danny Galm gegenüber LAOLA1.

Angeschlagen nach U21-Lehrgang

Verhounig sei nach dem Lehrgang mit dem U21-Nationalteam etwas angeschlagen gewesen, ist nun aber wieder fit.

Den Einsatz am Wochenende hätte er sich verdient. "Er trainiert fleißig, er zeigt den Charakter, den er hat - jeden Tag Gas zu geben", erklärt der Deutsche.

Nach einigen Jahren in der zweiten Liga konnte der Stürmer vor allem im Kalenderjahr 2026 seine Qualität auf den Platz bringen. Er erzielte in elf Spielen zehn Tore und steuerte eine Vorlage bei. "Ich wünsche ihm, dass er einen Top-Verein bekommt, und auf das wartet er auch", sagt der Trainer abschließend.

Saisonstart in Grödig

Für Liefering startet die neue Saison am 31. Juli auswärts gegen Kapfenberg, zuvor steht am Donnerstag aber noch das letzte Testspiel gegen Eintracht Braunschweig an.

Nachdem in der Red Bull Arena mit unter anderem dem Supercup im August reges Treiben herrscht, weicht Liefering die ersten beiden Heimspiele gegen Wels (21. August) und gegen die Young Violets (21. August) nach Grödig aus.