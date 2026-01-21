Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Morgen 18:45 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dieser TV-Sender zeigt Feyenoord Rotterdam gegen Sturm Graz

Die Winterpause ist vorbei, der SK Sturm Graz bestreitet das erste Pflichtspiel des Jahres in Rotterdam. Wo du die Partie live von zuhause mitverfolgen kannst:

Dieser TV-Sender zeigt Feyenoord Rotterdam gegen Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm Graz ist aus der Winterpause zurück und greift am Donnerstag wieder in das internationale Geschehen ein!

Der österreichische Meister ist bei Feyenoord Rotterdam, derzeit 30. in der Tabelle der UEFA Europa League, zu Gast (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Wie die Steirer konnte Feyenoord erst einmal gewinnen, insgesamt hat Sturm sogar einen Punkt mehr gesammelt.

Wenn du die Partie von zuhause aus mitverfolgen willst, kannst du das mittels Canal+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 18:00 Uhr live.

Schon ab 7,50 Euro pro Monat kannst du auf die Dienste von Canal+ zurückgreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

Mehr zum Thema

Dieser Sender überträgt Salzburg gegen Basel live im Free-TV

Dieser Sender überträgt Salzburg gegen Basel live im Free-TV

Europa League
Transfer-Update: Neue Gesichter in Altach und Graz

Transfer-Update: Neue Gesichter in Altach und Graz

Bundesliga
Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig

Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig

Bundesliga
28
Sturm setzt mit internationalem Trikot Zeichen gegen Gewalt

Sturm setzt mit internationalem Trikot Zeichen gegen Gewalt

Bundesliga
36
Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab

Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab

Bundesliga
SKN zieht zwei U17-Vize-Weltmeister zu den Profis hoch

SKN zieht zwei U17-Vize-Weltmeister zu den Profis hoch

2. Liga
1
Nächster Akt im Insolvenzdrama bei Austria Klagenfurt

Nächster Akt im Insolvenzdrama bei Austria Klagenfurt

2. Liga
4
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SK Sturm Graz Feyenoord Rotterdam