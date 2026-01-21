Dieser TV-Sender zeigt Feyenoord Rotterdam gegen Sturm Graz

Der SK Sturm Graz ist aus der Winterpause zurück und greift am Donnerstag wieder in das internationale Geschehen ein!

Der österreichische Meister ist bei Feyenoord Rotterdam, derzeit 30. in der Tabelle der UEFA Europa League, zu Gast (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Wie die Steirer konnte Feyenoord erst einmal gewinnen, insgesamt hat Sturm sogar einen Punkt mehr gesammelt.

Wenn du die Partie von zuhause aus mitverfolgen willst, kannst du das mittels Canal+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 18:00 Uhr live.

Schon ab 7,50 Euro pro Monat kannst du auf die Dienste von Canal+ zurückgreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>