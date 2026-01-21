"Ein außergewöhnlich guter Spieler" - Trimmel lobt Szoboszlai

Mit einem Geniestreich kurz vor der Pause hat Dominik Szoboszlai seinem FC Liverpool den Weg zum klaren 3:0-Auswärtserfolg geebnet (zum Spielbericht >>>).

Es war gleichzeitig seine siebte Torbeteiligung im siebten Champions-League-Spiel für die "Reds" in dieser Saison. Damit ist der ehemalige Salzburger an 50 Prozent aller Liverpool-Treffer in der "Königsklasse" direkt beteiligt.

"Liverpool muss ihn unbedingt halten"

"Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, der mit seiner Entwicklung noch immer nicht am Ende ist. Das muss man einfach sagen, er ist ja auch noch nicht der älteste", fand Christopher Trimmel in der Nachberichterstattung bei CANAL+ nur lobende Worte für den 25-jährigen Ungarn.

Für die "Reds" hat er noch einen Rat parat: "Er macht viel Spaß und Liverpool muss ihn unbedingt halten. Denn ich gehe davon aus, dass in Zukunft da der ein oder andere Verein auf ihn zukommen wird."

Szoboszlai kam im Sommer 2023 für 70 Millionen Euro von RB Leipzig in die Premier League. In drei Jahren "LFC" bringt es der Mittelfeldspieler auf 22 Tore und 17 Vorlagen in 124 Spielen.