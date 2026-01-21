Dieser Sender überträgt Salzburg gegen Basel live im Free-TV

Der FC Red Bull Salzburg eröffnet das Pflichtspieljahr 2026!

In der 7. Runde der UEFA Europa League empfangen die Mozartstädter den amtierenden Schweizer Meister FC Basel (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Salzburger halten derzeit bei drei Punkten aus einem Sieg, die Schweizer haben einen vollen Erfolg mehr und damit doppelt so viele Zähler wie die Bullen am Konto.

Gute Nachrichten für alle heimischen Fußballfans: Das Spiel wird im Free-TV übertragen. "Servus TV" zeigt die Partie live im TV oder im Livestream, die Übertragung startet pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr.