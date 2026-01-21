SK Slavia Prag SK Slavia Prag SLA FC Barcelona FC Barcelona FCB
Endstand
2:4
2:2 , 0:2
NEWS

CL: FC Barcelona ringt Slavia Prag nieder

Die "Blaugrana" können das Spiel nach anfänglichen Startschwierigkeiten noch drehen.

CL: FC Barcelona ringt Slavia Prag nieder Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona setzt sich am siebten Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League gegen Slavia Prag durch.

Die "Blaugrana" bezwingen die Tschechen nach einem Fehlstart auswärts mit 4:2.

Slavia Prag erwischt zuhause einen Start nach Maß: Tomas Holes bedient Vasil Kusej, der eiskalt zur frühen 1:0-Führung einschiebt (10.).

Barcelona benötigt etwas Anlaufzeit, übernimmt aber zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Der Aufwand lohnt sich, als Fermín Lopez nach Vorarbeit von Frenkie de Jong den Ausgleich markiert (34.).

Entscheidung durch die "Joker"

Kurz vor dem Pausenpfiff überschlagen sich die Ereignisse in der "Goldenen Stadt": Erneut ist es der stark aufspielende Lopez, der die Katalanen nach einem Zuspiel von Pedri in Front bringt (42.).

Die Freude währt jedoch nur kurz, da Robert Lewandowski den Ball nach einer Ecke unglücklich ins eigene Netz lenkt und so für den 2:2-Pausenstand sorgt (44.).

Nach dem Seitenwechsel drängt der spanische Spitzenklub auf die Entscheidung, wobei ein vermeintlicher Treffer zunächst nach Intervention des Video-Assistenten aberkannt wird (52.).

Pedri verletzt - Joker stechen

Es folgt eine Schrecksekunde für die Gäste, Mittelfeld-Star Pedri muss verletzungsbedingt den Platz verlassen.

Der für ihn eingewechselte Dani Olmo fügt sich jedoch nahtlos ein und erzielt nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung das wichtige 2:3 (63.).

Slavia versucht im Spiel zu bleiben, doch Lewandowski macht sein Eigentor aus dem ersten Durchgang wett: Nach Vorlage des ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Marcus Rashford fixiert der Stürmer den 2:4-Endstand (70.).

Cham eingewechselt - Slavia muss weiter auf Sieg warten

In der Schlussphase versucht Trpisovsky noch einmal frische Impulse zu setzen und bringt unter anderem ÖFB-Legionär Muhammed Cham für Youssoupha Sanyang (72.).

Mit dem vierten Sieg untermauert Barca die Ambitionen auf die direkten Achtelfinal-Plätze und macht im Vergleich zur Vorwoche sechs Ränge gut (9.).

Slavia Prag hat als 34. keine Chance mehr im Europacup zu überwintern.

