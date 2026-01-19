NEWS

Sturm setzt mit internationalem Trikot Zeichen gegen Gewalt

Beim Europa-League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam werden die Grazer mit einem speziellen Brustsponsor auflaufen.

Sturm setzt mit internationalem Trikot Zeichen gegen Gewalt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der SK Sturm Graz wird im Europa-League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam am Donnerstag mit einem eigens angefertigten Trikot ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Der Meister wird mit dem Slogan "Stop Violence against Women" auf der Brust einlaufen. Das gaben die Grazer am Montag in einer Presseaussendung bekannt. Sturm kooperiert seit 2023 mit den Frauenhäusern Steiermark.

Eine limitierte Auflage der Trikots wird online zu erwerben sein, dazu werden einige der in Rotterdam verwendeten Jerseys versteigert. Der Erlös kommt der Kampagne "STURM HILFT" zugute.

Mehr zum Thema

Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Bundesliga
5
Sturm-Stammspieler mit neuem Klub über Sommertransfer einig

Sturm-Stammspieler mit neuem Klub über Sommertransfer einig

Bundesliga
52
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Bundesliga
20
Offiziell! Hartberg verleiht Stürmer Mijic

Offiziell! Hartberg verleiht Stürmer Mijic

Bundesliga
Zweiter Sieg im zweiten Test für den TSV Hartberg

Zweiter Sieg im zweiten Test für den TSV Hartberg

Bundesliga
3
WAC beobachtet nigerianischen Stürmer

WAC beobachtet nigerianischen Stürmer

Bundesliga
4
Nach Baier-Verletzung: So plant BW Linz auf der Torhüterposition

Nach Baier-Verletzung: So plant BW Linz auf der Torhüterposition

Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz UEFA Europa League Feyenoord Rotterdam