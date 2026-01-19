Sturm setzt mit internationalem Trikot Zeichen gegen Gewalt

Der SK Sturm Graz wird im Europa-League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam am Donnerstag mit einem eigens angefertigten Trikot ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Der Meister wird mit dem Slogan "Stop Violence against Women" auf der Brust einlaufen. Das gaben die Grazer am Montag in einer Presseaussendung bekannt. Sturm kooperiert seit 2023 mit den Frauenhäusern Steiermark.

Eine limitierte Auflage der Trikots wird online zu erwerben sein, dazu werden einige der in Rotterdam verwendeten Jerseys versteigert. Der Erlös kommt der Kampagne "STURM HILFT" zugute.