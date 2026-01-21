These: Ein heimischer Klub wird es in die K.o.-Runde schaffen!

Flo Hager:

Ich wäre gerne so optimistisch, doch ein Weiterkommen erscheint mir aktuell als unwahrscheinlich. Sturm liegt aktuell drei Punkte hinter dem 24. Platz, der für den Einzug in die K.o.-Phase reicht, Salzburg sogar vier.

Klar, Feyenoord ist derzeit nicht besonders gut in Form und hat von den letzten fünf Spielen lediglich eines gewonnen. Dennoch muss man gegen ein Team mit dieser Qualität erstmals bestehen und wohl das Punktemaximum aus den beiden verbliebenen Spielen holen.

Im letzten Jahr hat kein Team – weder in der Champions League noch in der Europa League – die K.o.-Phase mit weniger als zehn Punkten erreicht. Betrachtet man das, hat Salzburg mit aktuell drei Punkten praktisch keine Chance mehr. Und dann wartet mit Aston Villa auch noch eine absolute Topmannschaft, die in der Premier League aktuell mit den besten der Besten mithält.

Johannes Hofer:

Diesen Optimismus hätte ich gern! Da bin ich bei Flo. Sollte ein Team die Ligaphase überstehen, wäre das meiner Meinung nach eine kleine Sensation. Salzburgs Chancen halte ich für noch kleiner, als Sturms Minichance.

Unter normalen Umständen sollten die Grazer im De Kuip chancenlos sein. Doch bei Feyenoord kriselt es nicht erst seit gestern. Trotzdem ist die Kaderqualität unbestritten und Spieler wie Anis Hadj Moussa können Spiele im Alleingang entscheiden. Aktuell fehlt mir aber die Fantasie, wie Sturm nach dem enttäuschenden Europacup-Herbst jetzt plötzlich zwei Siege in Folge schaffen soll.

Aber die Möglichkeit auf Punkte in Rotterdam ist aktuell vielleicht so groß wie lange nicht.

These: Feyenoord in der Krise! Einen besseren Gegner kann sich Fabio Ingolitsch zum Einstand nicht wünschen.