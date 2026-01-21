Europacöp

Sturm neu: Was verändert sich unter Fabio Ingolitsch?

Bei den Grazern ist zuletzt viel passiert – mit Neo-Coach Fabio Ingolitsch weht ein frischer Wind. Kann der 33-Jährige Sturm neu ausrichten?

Trainerentlassung, Millionenabgang, drei Neuzugänge – und endlich Bewegung in der zähen Stadionthematik: Bei Sturm Graz herrscht Umbruch.

Und ganz nebenbei lautet die Devise in der Europa League: Siegen oder fliegen. In Rotterdam gibt Fabio Ingolitsch am Donnerstag beim Gastspiel gegen Feyenoord sein Europacup- sowie sein Sturm-Debüt an der Seitenlinie.

In einer neuen Ausgabe von Europacöp ordnen Johannes Kristoferitsch und Johannes Hofer das "neue Sturm Graz" ein. Wird die Ingolitsch-Amtszeit ein Erfolg?

Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

FK Austria Wien - Ajax Amsterdam 1:0
FK Austria Wien - Ajax Amsterdam 1:0

