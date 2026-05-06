Mit Laimer? So starten Bayern und PSG in den CL-Kracher

In der UEFA Champions League heißt es auch am Mittwochabend: Showdown!

Im Duell FC Bayern München gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain wird der zweite Finalist ermittelt (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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Der deutsche Rekordmeister muss einen 4:5-Rückstand aufholen - mit von der Partie ist ÖFB-Export Konrad Laimer, der in der Startformation der Bayern steht. In der Aufstellung von Vincent Kompany gibt es ansonsten keine Überraschungen.

Bei den Gästen aus Paris fehlt im Vergleich zum Hinspiel Achraf Hakimi. Der Rechtsverteidiger wird durch Warren Zaire-Emery ersetzt. Ins Mittelfeld rückt dafür Fabian Ruiz.

Die gesamten Aufstellungen: