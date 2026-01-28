NEWS

Bitter! Salzburg muss im Showdown auf EL-Toptorjäger verzichten

Der 25-Jährige konnte in der aktuellen Saison in der UEFA Europa League dreimal treffen. In Birmingham ist er nicht dabei.

Bitter! Salzburg muss im Showdown auf EL-Toptorjäger verzichten Foto: © GEPA
Der FC Salzburg ist die letzte rot-weiß-rote Hoffnung im Europacup.

Die "Bullen" haben bei einem Sieg am Donnerstag bei Aston Villa (ab 21:00 Uhr LIVE bei CANAL+ und im LIVE-Ticker >>>) noch die Möglichkeit, mit Schützenhilfe in die Zwischenrunde des Bewerbs einzuziehen.

Verzichten müssen die Salzburger dabei auf Stürmer Yorbe Vertessen. Der Belgier sitzt, wie der Klub am Mittwoch beim Abflug bekanntgibt, krankheitsbedingt nicht im Flieger.

In der laufenden Saison konnte der 25-Jährige in der UEFA Europa League bereits drei Treffer verbuchen. Am Donnerstag müssen die Salzburger damit ohne ihren besten EL-Torjäger auskommen.

