NEWS

Hier siehst du Sturm Graz und Brann Bergen im TV

Zum Abschluss der Ligaphase empfängt der SK Sturm den norwegischen Vertreter Brann Bergen. Dieser TV-Sender zeigt die Partie live:

Hier siehst du Sturm Graz und Brann Bergen im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Runde acht in der UEFA Europa League steht an!

Der SK Sturm Graz empfängt am Donnerstag zum Abschluss in der Merkur Arena den SK Brann Bergen (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Auch wenn es sportlich für die Steirer international um nichts mehr geht, wollen sich die "Blackies" im abschließenden Spiel mit einem Sieg verabschieden.

Wer nicht im Stadion sein kann und die Partie lieber von zu Hause aus verfolgen möchte, hat die Auswahl zwischen ServusTV und Sky Sport Austria 2. Der Pay-TV-Sender überträgt ab 20:30 Uhr.

