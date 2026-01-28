Rasenprobleme in Graz: Sturm muss auf Stadion-Training verzichten

Am Donnerstag beendet der SK Sturm Graz die diesjährige Saison der UEFA Europa League. Gegen Brann Bergen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ist ein Aufstieg in die Playoffs zum Abschluss der Ligaphase nicht mehr möglich.

Probleme macht den Grazern aktuell der ramponierte Rasen. Wie unter anderem "ORF Steiermark" berichtet, fällt das Abschlusstraining der "Blackies" im Stadion aus. Der Meister muss ins Trainingszentrum nach Messendorf ausweichen.

Gegner stark eingeschränkt

Brann Bergen hingegen absolviert das Abschlusstraining im Stadion, ist allerdings eingeschränkt. Die gesamte Länge des Spielfelds in der Mitte und die Torräume können nicht betreten werden. Für die Norweger geht es am Donnerstag noch um ein Ticket für die Zwischenrunde.

Als Problem erkenne die Stadionleitung fehlendes Sonnenlicht in Graz. Es gebe zwar Wärmelampen mit Natriumdampf, die Kapazität reiche aber nicht für die gesamte Rasenfläche aus. Weiters machen vorhergesagte Niederschläge am Mittwoch und Donnerstag Probleme.