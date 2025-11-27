Rapid kassiert bei Rakow Czechostowa ein Debakel

Der SK Rapid hält auch nach vier Spielen in der Ligaphase der UEFA Conference League bei null Punkten und kann das Überwintern im Bewerb abhaken. Bei Rakow Czechostowa setzt es ein 1:4-Debakel.

Das Unheil nimmt nach 25 Minuten seinen Lauf: Ahoussou trifft Makuch am Knöchel, nach Video-Studium entscheidet der Referee richtigerweise auf Elfmeter. Gartler hat die Ecke, kann die Führung durch Brunes aber nicht verhindern (27.).

Kurz vor der Halbzeit läutet Diaby-Fadiga seinen Gala-Abend ein: Er hat alle Zeit zum Abschluss, erhöht auf 2:0 (40.).

Unmittelbar nach Seitenwechsel geht es weiter mit der kalten Dusche: Erst per Kopf (51.), dann mit etwas Ballglück mit dem Fuß (53.) macht Diaby-Fadiga seinen Triplepack perfekt.

Den einzigen brauchbaren Rapid-Angriff verwertet Antiste mit dem Außenrist nach Hereingabe von Auer zum Ehrentreffer (76.).

Rapid bleibt Tabellenletzter und ist als einziges Team der Ligaphase ohne Punkt. Selbst zwei Siege zum Abschluss würden kaum mehr zum Sprung in die Top-24 genügen, da schon jetzt 26 Teams bei vier Punkten halten.